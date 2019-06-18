В Армении выросло число браки, число разводов сократилось

В Агентстве записи актов гражданского состояния Министерства юстиции за первые пять месяцев 2019 года было зарегистрировано 6 097 браков, что на 521 больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления информации и по связям с общественностью Министерства юстиции Армении Лусине Мартиросян.

“В период с января по май 2019 года число разводов, зарегистрированных в Агентстве записи актов гражданского состояния Министерства юстиции, сократилось на 151. За первые пять месяцев 2019 года было зарегистрировано 1506 разводов”, - написала Мартиросян.