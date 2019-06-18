В НС Армении началось закрытое голосование по выборам судьи Конституционного суда

В Национальном собрании Армении началось закрытое голосование по выборам судьи Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», голосование началось в 15:00.

“Голосование по выборам судьи Конституционного суда будет проводиться параллельно с заседанием 15:00 - 16:00 в фойе, находящемся по соседству с залом заседаний НС”, - представил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

Судья КС избирается тайным голосованием не менее 3/5 голосов от общего числа депутатов.

На должность судьи КС выдвинут Ваге Григорян.

Еще в октябре прошлого года в НС 6-го созыва кандидат в судьи Конституционного суда РА Ваге Григорян не получил достаточного количества голосов для вступления на должность судьи. Его кандидатуру выдвигал президент Армении Армен Саркисян. При голосовании в Национальном собрании 7-го созыва не были избраны также и кандидаты Гор Ованнисян, а затем и Артур Вагаршян. Президент вновь выдвинул кандидатуру Ваге Григоряна.