В ООН сообщили, что более 2 млрд жителей Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), чтобы более эффективно бороться с инфекционными болезнями. В опубликованном во вторник в Женеве докладе они с тревогой отмечают, что 2,2 млрд человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, 4,2 млрд - к санитарным услугам должного уровня, а 3 млрд лишены возможности мыть руки с мылом в домашних условиях.

ВОЗ и ЮНИСЕФ вместе ведут мониторинг выполнения Целей развития тысячелетия, касающихся питьевой воды и санитарии. Из их нынешнего доклада, подготовленного в рамках Совместной программы по мониторингу, явствует, что, несмотря на существенный прогресс в продвижении к универсальному доступу человечества к ВСГ, все еще существуют "огромные пробелы в качестве предоставляемых услуг",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно докладу, с 2000 года 1,8 млрд людей получили доступ к основным услугам водоснабжения, 2 млрд - к санитарным услугам. В то же время существует "масштабное неравенство в доступности, наличии и качестве этих служб". По оценкам ООН, 785 млн человек не имеют базовых услуг в сфере водоснабжения, из них 144 млн вынуждены пить воду из рек, озер и других водотоков и водоемов, которая не подверглась обеззараживанию.

Мыть руки с мылом у себя дома не имеют возможности 3 млрд людей, указывают ВОЗ и ЮНИСЕФ. В наименее развитых странах этой возможности лишены почти три четверти жителей. В докладе говорится, что ежегодно около 297 тыс. детей в возрасте до пяти лет умирают от диареи, ставшей следствием отсутствия должной санитарии и гигиены.