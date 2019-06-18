Армен Саркисян поблагодарил членов Совета попечителей Фонда “Айастан” за проделанную работу

Президент РА, председатель совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” Армен Саркисян поблагодарил членов совета за проделанную в прошедшем году работу. Как передает «Арменпресс», в начале заседания 18 июня президент особо поблагодарил председателя армянского фонда Франции Петроса Терзяна.

“Этот год был не столь легким для Всеармянского фонда “Айастан”. В начале года сложилась тревожная ситуация, которую совместными усилиями мы сумели с честью преодолеть и восстановить доброе имя и славу фонда. В этом контексте я хочу выразить особую благодарность председателю армянского фонда Франции Петросу Терзяну и сотрудникам фонда во главе с новоизбранным директором. Также всем тем, кто для урегулирования ситуации, действовали четко и просто”, - сказал президент.

По словам Армена Саркисяна, произошедшие в прошлом году события, однако, не повлияли негативно на дальнейшую деятельность фонда.

“После драматического события, произошедшего в жизни фонда за прошедший год, о котором у каждого из нас есть своя оценка, тем не менее, хочу с удовлетворением констатировать, что в результате деятельности нового руководства фонда в 2018 г. число спонсоров телемарафона увеличилось на 20%, а пожертвования продолжаются и по сегодняшний день”, - отметил Саркисян.

В годовом собрании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” принимают участие президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бако Саакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры.