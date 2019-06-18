В НС Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку дня намеченного на 18 июня очередного заседания включен ряд вопросов.

Парламент Армении во втором чтении обсудит законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон “О рекламе”, о внесении изменения в Закон “Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и игорных домах”, О внесении изменений в Уголовный кодекс Армении, О внесении изменения в Налоговый кодекс Армении, О внесении дополнения в Закон “О праздниках и памятных днях Армении”, О внесении дополнений и изменений в “Водный кодекс”, проекты законов об амнистии штрафов за ряд административных правонарушений и госпошлины и ряд других законопроектов.

В повестке дня также обсуждение во втором чтении пакета изменений в Налоговом кодексе.