Число жертв боевых действий под Триполи возросло до 691

Не менее 691 человека погибли с начала вооруженных столкновений в окрестностях Триполи с 4 апреля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Число жертв в результате вооруженного конфликта в районе ливийской столицы составляет 691 человек, включая 41 мирного жителя; 4012 человек получили ранения, включая 135 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ливийского отделения ВОЗ в Twitter. Ранее ВОЗ сообщала о 653 погибших и более 3,5 тыс. пострадавших.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

В апреле ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.