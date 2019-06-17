17-го мая состоялось заседание круга дружбы "Арцах-Франция", которое вел председатель Национального Собрания Арцаха, председатель круга дружбы "Арцах-Франция" Ашот Гулян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в ходе очередного заседания обсуждались вопросы, связанные с деятельностью круга дружбы и предстоящими мероприятиями. Коснулись также отмены деклараций о сотрудничестве между некоторыми городами Франции и Арцахом в последние дни. Приглашенный на заседание министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян представил проводимые в этом направлении работы.

Далее участники заседания обменялись мнениями и выступили с предложениями.

В конце заседания члены круга дружбы "Арцах-Франция" выступили с заявлением, в котором, в частности, говорится:

“Выражая сожаление, в связи с отменой административными судами Франции деклараций о дружбе, подписанных между городами Валанс, Бур-Ле-Валанс, Бур-де-Пеаж, Арнувиль и общинами Республики Арцах,

приветствуя заявления мэров тех же городов о продолжении и развитии налаженных дружеских отношений, а также призыв членов круга дружбы "Арцах-Франция", адресованный Правительству Франции, не поддаваться давлению со стороны Азербайджана и сохранять беспристрастность,

круг дружбы "Арцах-Франция":

высоко оценивает сотрудничество на разных уровнях с дружественным народом Франции, как средство развития контактов между двумя народами в гуманитарной, образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах,

выражает уверенность, что децентрализованное сотрудничество между населенными пунктами Арцаха и Франции наилучшим образом отражает приверженность народов развитию отношений, основанных на равенстве и добрососедских отношениях, а также свободе и самостоятельности органов местного самоуправления,

подтверждает свою решимость содействовать развитию всестороннего сотрудничества между народами Арцаха и Франции,

призывает армянскую общину Франции и французских коллег активно продолжать работу по укреплению и расширению сложившегося реального сотрудничества”.