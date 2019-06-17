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Посол Армении встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь


Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армении в Республике Беларусь Армен Гевондян 13 июня встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Андреем Дапкюнасом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в контексте содействия продвижению конструктивной многосторонней повестки дня и взаимной поддержки в международных организациях был затронут ряд актуальных тем взаимодействия Армении и Беларуси.




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