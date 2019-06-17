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Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы


Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш показал на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" концепцию российской Лунной исследовательской программы.

Как отмечается в материалах ЦНИИмаш, первая высадка на естественный спутник Земли намечена на 2030 год. Космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен с 2032 по 2035 год.

Для разворачивания постоянной лунной базы на естественный спутник Земли доставят строительные машины и крупнотоннажные грузы.

 

 




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