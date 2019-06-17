Спикер НС Армении принял президента Всемирного Совета толерантности и мира

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 17 июня принял президента Всемирного Совета (ВС) толерантности и мира Ахмада бин Мухаммада аль-Джаруана, прибывшего в Армению с миссией предложить нашей стране членство в структуре.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, по его словам, Армения признана миролюбивой и уважающей толерантность страной и членство в ВС создаст новые возможности в международном признании этих идей. Деятельность имеющей около 50 членов структуры в основном затрагивает глобальные проблемы социальной и гуманитарной сфер.

Поблагодарив за визит в Армению и предложение стать членом структуры, глава парламента отметил, что для нашей страны близки направления, которыми занимается ВС. По его словам, мир и толерантность – приоритетные в Армении принципы, поэтому деятельность структуры содержит для нас позитивные месседжи.

Стороны обратились к возможностям и форматам дальнейшего сотрудничества, договорились о продолжении диалога.