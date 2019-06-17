Евросоюз выделяет €3 млн на модернизацию Египетского национального музея в Каире

Египет и Евросоюз приступают к совместной реализации проекта по модернизации Египетского национального музея в центре Каира. Об этом объявили в воскресенье на церемонии запуска проекта по трансформации древнеегипетской сокровищницы, которой в этом году исполняется 117 лет.

Проект рассчитан на три года. Он финансируется Евросоюзом, который выделяет грант в размере €3,1 млн, сообщил журналистам министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Как рассказала директор Египетского музея и собрания папирусов в Берлине египтолог Фридерика Зайфрид, "консорциум из пяти европейских музеев с крупными египетскими коллекциями (Британский музей, Египетский музей в Берлине, Лувр, Египетский музей в Турине и Национальный музей древностей в Лейдене) подписал с египетской стороной контракт по развитию музея". К работе над проектом привлечены также египтологи и эксперты из крупных европейских институтов и научных центров по изучению Древнего Египта, отметила она.

Комплексные работы предусматривают реконструкцию нескольких залов, в первую очередь центральных галерей, где выставлены экспонаты додинастического и раннединастического периодов, артефакты эпохи Древнего и Позднего царств, а также Греко-римского периода. Речь идет не только о техническом переоснащении, но и о проведении научной, архивной и информационной работ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2020 году сокровища из гробницы фараона Тутанхамона переедут в строящийся рядом с пирамидами Гизы Большой Египетский музей. Один из залов музея в центре Каира освободится и будет передан для постоянной экспозиции королевских гробниц из затерянного города Танис, который служил столицей XXI и XXII династий фараонов.

Однако главная цель проекта, по словам Зайфрид, - разработка генерального плана для каирского музея, который будет включать не просто реконструкцию здания, но и создание условий для сохранности его коллекции. Будущая концепция, разработанная экспертами, предусматривает всестороннее изучение объекта: его сейсмозащиту, пожарную безопасность, защиту от грабежей, внутренний климат, освещение, доступность для людей с ограниченными возможностями.

Все это, отмечают в Каире, послужит базой для обращения в ЮНЕСКО с целью включения музея в Список объектов всемирного наследия.

Египетский национальный музей, расположенный рядом с площадью Тахрир в самом центре Каира, был открыт 15 ноября 1902 года. Все эти годы он являлся главной сокровищницей древнеегипетских артефактов, когда-либо обнаруженных в ходе археологических изысканий. Его коллекция насчитывает 160 тыс. экспонатов. Десятки тысяч памятников древности многие годы хранятся в запасниках - старинное здание просто не в состоянии вместить все находки и ждет своего второго открытия.