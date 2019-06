Человек умирает в тот момент, когда перестает учиться: интервью Армена Саркисяна британскому изданию Financial Times

В рамках программы “Ланч с Financial Times” корреспондент авторитетного британского издания Financial Times в Ереване встретился и беседовал с президентом Армении Арменом Саркисяном. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и аппарата президента Армении, в рамках рубрики журналисты Financial Times обычно обедают с известным гостем и беседуют на различные темы. Среди предыдущих гостей рубрики - бывший госсекретарь США Джон Керри, американский дипломат Генри Киссинджер, председатель Бундестага Германии Вольфганг Шойбле, бывший губернатор штата Калифорния США, актер Арнольд Шварценеггер, профессор мировой истории Оксфордского университета Петер Франкопан и другие.

Управление по связям с общественностью аппарата президента РА представляет неполный перевод интервью:

“Оказывается, ланч Financial Times с президентом Армении в дипломатическом плане столь же деликатен, как и ошеломляющий гастрономический аспект. Оставаясь верным традициям щедрого гостеприимства своей маленькой кавказской страны, Армен Саркисян отказывается признать, что в его родном городе Ереване любой гость может пригласить его на ланч. Но когда я рассказываю ему о конкретных правилах FT, он делает щедрое предложение: через два дня мы пообедаем во второй раз, и лишь после этого соглашается с неохотой, FT разрешено платить за ланч.

Первый из двух наших безумных ланчей состоялся в итальянско-армянском ресторане “Анкюн” в центре Еревана. Спустя короткое время после приезда Саркисяна мы погружаемся в обсуждения вокруг драмы “бархатной революции” прошлого года, конфликта между тогдашним премьер-министром Сержем Саркисяном и оппозицией. “Ситуация была напряженной. Не было никакого диалога между людьми на улицах и правительством и все вело к столкновениям”, - рассказывает он.

Внутреннее чувство Саркисяна, которое его советники сочли “безумием”, состояло в том, что нужно просто идти к собравшимся на площади Республики митингующим и встретиться с лидером оппозиции Николом Пашиняном, услышать то, что он должен сказать. “Я просто чувствовал, что это правильный шаг”, - говорит он.

Наш разговор быстро переходит на многие другие темы - от теоретической физики, Маргарет Тэтчер, лорда Байрона и Ким Кардашян до теории “квантовой политики” Армена Саркисяна, и все это приправляется значительной долей кавказской культуры и кухни.

В конце концов, за 65 лет своей жизни Саркисян прожил несколько жизней: “Жизнь всегда готовит тебя к чему-то, ты просто никогда не знаешь к чему”, - говорит он.

