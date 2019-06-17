Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, заявил глава амдинистрации Андрей Богдан.

Ранее заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что в окружении Зеленского ищут офис для переноса администрации с Банковой улицы в центре Киева, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы планируем переезд в другое помещение, и там действительно будут стеклянные стены, там будет open space, там будут рабочие группы, и там будет открытая для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в определенную часть, и увидеть, что это не какая-то доминанта, не какие-то люди-небожители, а обычные украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - заявил Богдан в эфире телеканала "Украина".

Кроме того, Богдан не исключил, что нынешнее здание администрации может быть переделано в музей.