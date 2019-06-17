Артур Алексанян в Хор Вирапе зажег второй факел 7-х Панармянских игр

Чемпион 31-х летних Олимпийских игр Артур Алексанян в Хор Вирапе зажег факел Панармянских игр. Об этом «Арменпресс» сообщили в оргкомитете игр. На этот раз запланировано зажечь три символических факела панармянских игр.

Один из них на днях зажегся в Западной Армении у подножия горы Муса, второй - в Хор Вирапе, а третий через несколько дней будет зажжен в Арцахе, в Тигранакерте.

6 августа, в день торжественного открытия 7-х Панармянских игр, они воссоединятся в Степанакерте, символизируя единство: Республика Армения – Арцах – Диаспора.

Седьмые панармянские игры состоятся с 5 по 17 августа. Торжественная церемония открытия состоится в столице Арцаха Степанакерте.