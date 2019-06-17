Католикос Всех Армян принял паломников Восточной армянской епархии США

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй в образовательном центре “Гарегин А” Первопрестольного Святого Эчмиадзина встретился с 36 паломниками из старейших общин Восточной армянской епархии США, штата Миннесоты, прибывшими на родину с двухнедельным визитом под предводительством духовного пастыря церкви Св. Саак, иерея Тадеоса Барсегяна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Первопрестола, в своей приветственной речи иерей Тадеос сообщил, что большая часть паломников впервые находится в Армении и выразил радость, что визит начинается с благословения армянского патриарха. Святой отец представил Его Святейшеству достижения общинной жизни, добавив, что община увеличивается из года в год, увеличивается также и число воспитанников ежедневных и воскресных армянских школ.

Благословив проживающих в Америке армян, Католикос Всех Армян отметил важность организации паломничества на родину, которое восстанавливает национальное, духовное сознание армян, приобщая их к собственной идентичности, героическому прошлому армянского народа. Его Святейшество отметил, что благодаря христианской вере и патриотизму каждый армянин, живущий в диаспоре, продолжает воспитывать подрастающее поколение в духе национальных ценностей, сохраняя активную армянскую общину.

Армянский патриарх коснулся также и идее Святого Эчмиадзина, отметив, что Эчмиадзин находится в сердцах и молитвах всех армян, и в самые трудные моменты истории христианская вера и надежда помогали армянам, разбросанным по всему миру, противостоять вызовам, стоящим перед нацией и Церковью. Его Святейшество говорил и о трудностях и проблемах, существующих в жизни родины и диаспоры, и путях их преодоления.

В этой связи Предстоятель армянской епархии в лице Тер-Тадеоса высоко оценил служителей армянских епархий диаспоры за осуществление своей духовной миссии с усердием и преданностью и сохранение национальных ценностей.

После встречи паломники приняли участие в священной литургии.