Европейский парк в Ашоцке будет стимулировать развитие  туризма  и лыжного спорта

Делегация ЕС в РА во главе с послом Петром Свитальским совместно с благотворительным фондом АТР, в Ашоцком лыжном центре, 16 июня создал первый в своем роде Европейский парк. В церемонии открытия приняли участие глава представительства Европейского Союза в Армении, посол Петр Свитальский, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян, губернатор Ширака Тигран Петросян и другие.

Как передает Арменпресс, высажено 45 берез и 45 рябин. Саженцы предоставлены Фондом ATP. 4-5-летние саженцы выращены в теплицах фонда и адаптированы к климатическим условиям Ашоцкого района.

«Рябину называют также европейским ясенем, отсюда и название парка. Он распространен во многих странах Европы, а также в Армении», - сказал координатор фонда Артур Арутюнян.

Честь посадить первое дерево в парке была предоставлена послу Петру Светольскому.

«Это еще один важный шаг в развитии лыжного потенциала и туризма в Ашоцке. Высаживая деревья, мы выражаем нашу любовь к Армении. Мы продолжаем поддерживать ашоцкую общину в развитии лыжного потенциала. Мы, как Европейский союз, поддерживаем и поддерживаем Ашоцк, чтобы привлечь сюда больше туристов и чтобы этот регион процветал. Эти деревья, которые будут посажены здесь, также поспособствуют этому. Деревья - это не только для красоты, но и для улучшения окружающей среды. Эта парковая дорожка также послужит прекрасным фоном для этого зимнего стадиона», - сказал Петр Свитальский.

Лыжный центр в Ашоцке открылся в январе этого года. Центр является первым из 10 финансируемых Европейским союзом проектов по пропаганде активного отдыха и здорового образа жизни в общинах и привлечению туристов. Цель центра - помочь ашоцкой общине развить лыжный потенциал, развить зимний туризм и помочь спортсменам участвовать в соревнованиях и тренировках. Горнолыжным центром руководит Федерация лыжного спорта Армении совместно с общиной Ашоцк.

Арменуи Мхоян