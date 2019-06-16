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Европейский парк в Ашоцке будет стимулировать развитие  туризма  и лыжного спорта


Делегация ЕС в РА во главе с послом Петром  Свитальским совместно с благотворительным фондом АТР,  в Ашоцком лыжном центре, 16 июня создал первый в своем роде Европейский парк. В церемонии открытия приняли участие глава представительства Европейского Союза в Армении, посол Петр Свитальский, заместитель министра территориального управления и инфраструктур  Ваче Тертерян, губернатор Ширака Тигран Петросян и другие.

Как передает Арменпресс, высажено 45 берез  и 45 рябин.    Саженцы  предоставлены Фондом ATP.  4-5-летние  саженцы выращены в теплицах фонда и адаптированы к климатическим условиям Ашоцкого района. 

«Рябину называют также европейским ясенем, отсюда и название парка. Он распространен во многих странах Европы, а также в Армении», - сказал  координатор фонда Артур Арутюнян.   

Честь посадить первое дерево в парке была предоставлена послу Петру Светольскому.

«Это еще один важный шаг в развитии лыжного потенциала и туризма в Ашоцке. Высаживая деревья, мы выражаем нашу любовь к Армении. Мы продолжаем поддерживать ашоцкую общину в развитии лыжного потенциала. Мы, как Европейский союз, поддерживаем и поддерживаем Ашоцк, чтобы привлечь  сюда   больше туристов и чтобы этот регион процветал. Эти деревья, которые будут посажены здесь, также поспособствуют этому. Деревья - это не только для красоты, но и для улучшения окружающей среды. Эта парковая дорожка также послужит прекрасным фоном для этого зимнего стадиона», - сказал Петр Свитальский.

Лыжный центр в Ашоцке открылся в январе этого года. Центр является первым  из 10 финансируемых Европейским союзом проектов  по пропаганде активного отдыха и здорового образа жизни в общинах и привлечению туристов. Цель центра - помочь ашоцкой общине развить лыжный потенциал, развить зимний туризм и помочь спортсменам участвовать в соревнованиях и тренировках. Горнолыжным центром  руководит Федерация лыжного спорта Армении  совместно с общиной  Ашоцк.

 

Арменуи Мхоян

   

 




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