Окончательный  пакет проекта  новой  транспортной  сети  Еревана мэрия направила  в  правительство

Окончательный пакет проекта новой транспортной сети Еревана мэрия уже направила в правительство.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 16 июня сказал мэр Еревана Айк Марутян.

«На прошлой неделе состоялось обсуждение в правительстве, которое одобрило все подходы, которые мы представили. Мой подход состоит в том, чтобы ереванский транспорт был общинным — если не на все 100%, то на более 50%», - сказал Айк Марутян.

Мэр отметил также, что для внедрения новой сети необходимо как минимум 2 года.