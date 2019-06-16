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Окончательный  пакет проекта  новой  транспортной  сети  Еревана мэрия направила  в  правительство


Окончательный  пакет проекта  новой  транспортной  сети  Еревана мэрия уже  направила  в  правительство.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами 16 июня  сказал мэр Еревана Айк  Марутян.

«На  прошлой  неделе состоялось обсуждение  в  правительстве, которое  одобрило все   подходы, которые  мы  представили. Мой  подход состоит в  том, чтобы  ереванский  транспорт был общинным — если не  на все 100%, то  на  более 50%», - сказал Айк Марутян.

Мэр отметил также, что для  внедрения  новой  сети необходимо как  минимум 2 года.




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