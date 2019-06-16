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Пашинян призвал  делегатов  съезда  ПГД при избрании правления  отнестись к  голосованию с особой  ответственностью перед народом


Премьер-министр РА, член правления партии «Гражданский договор»  Никол Пашинян  призвал  делегатов  V съезда  ПГД при избрании нового состава  правления  отнестись к  голосованию с особой  ответственностью перед народом. 

Как передает «Арменпресс»,    Пашинян сказал об этом во время  съезда,  начавшегося 16 июня.   

«Каждый из нас должен серьезно и ответственно подходить к доверенной ему миссии. Уважаемые делегаты, участвуя в сегодняшних выборах,  прежде чем голосовать на выборах, отнеситесь к ним с особой ответственностью перед народом Армении», - сказал Пашинян.

В своем выступлении премьер-министр напомнил, в каких условиях проходили 4 предыдущих съезда  партии.

«Это V  съезд нашей партии. Первый  состоялся 30 мая  2015 г.  Второй съезд партии был   внеочередным. В 2017г. на парламентских выборах  предвыборный список партии был сформирован на 3-м съезде, такого  не было в истории РА. Наш 4-й съезд  состоялся в 2019 году, в феврале, когда  уже  произошла Бархатная революция, парламентские выборы и наша партия уже стала правящей», - сказал премьер-министр.

В своем выступлении Никол Пашинян также коснулся идеологии партии, основных принципов и предстоящих шагов.

«Самое главное в нашей повестке дня - сделать ряды нашей партии  идеологически более сильной. Перестройка наших региональных организаций является нашей следующей важной задачей. Наша предстоящая задача - подготовка к местным выборам ОМС  в 2021 году. Мы будем шагать  и достигнем наших  целей и нашей мечты», - сказал Никол Пашинян.

Говоря о ненасильственной революции 2018 г.,  премьер-министр подчеркнул, что  это стало возможным благодаря тому, что в эту революцию не были вовлечены никакие иностранные политические силы.

 «В нашей стране удалось осуществить революцию без больших столкновений и потрясений, поскольку мы не позволяли ни одной  внешней силе  вступать в наши внутриполитические процессы. Мы должны придерживаться этого принципа и сейчас, никакие иностранные политические силы не должны участвовать в наших внутренних делах. Мы также взяли на себя ответственность за весь процесс революции и не пошли на политические коалиции», - сказал Пашинян.

На съезде выступят спикер НС РА  Арарат Мирзоян, депутат  НС и председатель совета Сасун Микаелян, вице-спикер НС Лена Назарян и другие члены совета. Будут избраны также новое  правление  и новый председатель партии.




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