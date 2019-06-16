Пашинян призвал  делегатов  съезда  ПГД при избрании правления  отнестись к  голосованию с особой  ответственностью перед народом

Премьер-министр РА, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян призвал делегатов V съезда ПГД при избрании нового состава правления отнестись к голосованию с особой ответственностью перед народом.

Как передает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом во время съезда, начавшегося 16 июня.

«Каждый из нас должен серьезно и ответственно подходить к доверенной ему миссии. Уважаемые делегаты, участвуя в сегодняшних выборах, прежде чем голосовать на выборах, отнеситесь к ним с особой ответственностью перед народом Армении», - сказал Пашинян.

В своем выступлении премьер-министр напомнил, в каких условиях проходили 4 предыдущих съезда партии.

«Это V съезд нашей партии. Первый состоялся 30 мая 2015 г. Второй съезд партии был внеочередным. В 2017г. на парламентских выборах предвыборный список партии был сформирован на 3-м съезде, такого не было в истории РА. Наш 4-й съезд состоялся в 2019 году, в феврале, когда уже произошла Бархатная революция, парламентские выборы и наша партия уже стала правящей», - сказал премьер-министр.

В своем выступлении Никол Пашинян также коснулся идеологии партии, основных принципов и предстоящих шагов.

«Самое главное в нашей повестке дня - сделать ряды нашей партии идеологически более сильной. Перестройка наших региональных организаций является нашей следующей важной задачей. Наша предстоящая задача - подготовка к местным выборам ОМС в 2021 году. Мы будем шагать и достигнем наших целей и нашей мечты», - сказал Никол Пашинян.

Говоря о ненасильственной революции 2018 г., премьер-министр подчеркнул, что это стало возможным благодаря тому, что в эту революцию не были вовлечены никакие иностранные политические силы.

«В нашей стране удалось осуществить революцию без больших столкновений и потрясений, поскольку мы не позволяли ни одной внешней силе вступать в наши внутриполитические процессы. Мы должны придерживаться этого принципа и сейчас, никакие иностранные политические силы не должны участвовать в наших внутренних делах. Мы также взяли на себя ответственность за весь процесс революции и не пошли на политические коалиции», - сказал Пашинян.

На съезде выступят спикер НС РА Арарат Мирзоян, депутат НС и председатель совета Сасун Микаелян, вице-спикер НС Лена Назарян и другие члены совета. Будут избраны также новое правление и новый председатель партии.