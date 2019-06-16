Стартовал съезд  партии  «Гражданский  договор» — участвует Никол Пашинян

Стартовал очередной съезд партии «Гражданский договор».

Как передает Арменпресс, в работе начавшегося 16 июня съезда участвует также премьер-министр РА, член правления ПГД Никол Пашинян.

В ходе съезда планируются выступления премьер-министра, председателя НС и других членов правления.

Будет избран новый состав правления.