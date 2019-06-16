Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Стартовал съезд  партии  «Гражданский  договор» — участвует Никол Пашинян


Стартовал очередной съезд  партии  «Гражданский  договор».

Как  передает Арменпресс, в  работе  начавшегося 16 июня  съезда  участвует также премьер-министр РА, член правления ПГД  Никол Пашинян.

В ходе  съезда  планируются  выступления  премьер-министра, председателя  НС и других членов  правления.

Будет избран новый  состав правления.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации