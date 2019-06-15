Boeing737 совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Boeing 737, совершавший рейс Москва-Краснодар с 175 пассажирами на борту, совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Как передает Арменпресс, об этом сообщает т/к НТВ.
Отмечается, что при посадке самолет задел хвостом взлетную полосу. До этого командир борта сообщал, что не может посадить самолет и идет на второй круг.
- 00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 15.06-17:27 Анонс мероприятий на 16 июня
- 15.06-16:40 Бако Саакян посетил Аскеранский и Мартакертский районы
- 15.06-16:28 Умер Франко Дзеффирелли
- 15.06-16:25 Глава Китая предложил Эрдогану расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом
- 15.06-16:19 Boeing737 совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
- 15.06-16:07 Давид Тоноян посетил один из боевых опорных пунктов ВС РА
- 15.06-16:03 Мармарашенцы открыли трассу Ереван-Арташат
- 15.06-15:47 Староста села Лусаовит доставлен в МЦ «Эребуни» с пулевыми ранениями — медики оценивают его состояние как тяжелое
- 15.06-15:34 В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты
- 15.06-15:15 Замдиректора театра Амазгаин подал в отставку
- 15.06-15:12 Полиция задержала гражданина, стрелявшего из окна автомобиля из самодельного устройства
- 15.06-15:05 В Берлине обнаружена бомба времен Второй мировой войны
- 15.06-14:43 Давид Тоноян принял участие в похоронах солдата Артема Хачатряна, убитого выстрелом противника
- 15.06-13:36 Гагик Царукян вторично приглашен на допрос
- 15.06-13:32 Манвел Григорян в МЦ «Наири» — состояние среднетяжелое
- 15.06-13:25 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 140 раз
- 15.06-13:04 Для меня принципиальным было совершить первый официальный визит именно в Арцах — Айк Марутян
- 15.06-12:49 К лидеру ППА испытываю исключительно уважение, слухи о каком-либо конфликте просто смешны — Тигран Уриханян
- 15.06-12:45 Состоялось совещание с руководящим составом ВС и ГШ ВС
- 15.06-12:41 Министр обороны РА принял директора Армянского фонда раненых героев
- 15.06-12:10 Стартуют регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван
- 15.06-11:42 Возбуждено уголовное дело по факту выстрела в направлении старосты села ЛусаовитТавушской области
- 15.06-11:32 Полиция считает неаргументированными слухи о том, что замначальника УБОП вымогал у хозяйствующих субъектов взятки
- 15.06-11:26 Тигран Уриханян сложил свои полномочия
- 15.06-11:20 Президент Армен Саркисян поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
- 15.06-11:18 Европейские индексы - 14-06-19
- 15.06-11:17 Американские индексы снизились - 14-06-19
- 15.06-11:16 Цены на цветные металлы - 14-06-19
- 15.06-11:16 Цены на драгоценные металлы снизились - 14-06-19
- 15.06-11:15 Цены на нефть выросли - 14-06-19
- 15.06-10:16 Левон Аронян — 3-й в Norwaychess
- 14.06-21:59 Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
- 14.06-21:56 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 60 случаев преступлений
- 14.06-20:52 Ален Делон госпитализирован во Франции
00:01, 09.06.2019
Просмотрели 1739 раз «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
14:27, 09.06.2019
Просмотрели 1683 раз В Ереване в ряде домов административного округа Эребуни и в общине Еранос Гегаркуникской области будет прекращена подачи газа
15:35, 09.06.2019
Просмотрели 1665 раз По данным на 14։00 часов, явка на выборах ОМС составила 24,89 %
13:37, 09.06.2019
Просмотрели 1636 раз Сборная РА по футболу на предпоследнем месте в группе J
17:38, 09.06.2019
Просмотрели 1607 раз Национальная сборная Армении по футболу отбыла в Грецию