Boeing737 совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Boeing 737, совершавший рейс Москва-Краснодар с 175 пассажирами на борту, совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Как передает Арменпресс, об этом сообщает т/к НТВ.

Отмечается, что при посадке самолет задел хвостом взлетную полосу. До этого командир борта сообщал, что не может посадить самолет и идет на второй круг.