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Boeing737 совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара


Boeing 737,  совершавший рейс  Москва-Краснодар с 175 пассажирами на  борту,  совершил жесткую посадку в аэропорту  Краснодара

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает т/к НТВ.

Отмечается, что при посадке самолет задел хвостом взлетную полосу. До этого командир борта  сообщал, что не  может посадить самолет и идет на  второй  круг.




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