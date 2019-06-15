Давид Тоноян посетил один из боевых опорных пунктов ВС РА

Министр обороны Армении Давид Тоноян 15 июня посетил один из боевых опорных пунктов Вооруженных сил Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны РА АрцрунОваннисян.

«На боевой позиции господин Д. Тоноян лично следил за оперативной обстановкой, за подразделениями противника, инженерными работами наших военнослужащих и др. В конце визита Давид Тоноян дал соответствующие указания командованию», - написал Ованнисян.