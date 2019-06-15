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К лидеру ППА испытываю исключительно уважение, слухи о каком-либо конфликте просто смешны — Тигран Уриханян


Депутат Национального Собрания Армении Тигран Уриханян выступил с заявлением о  прекращении своих полномочий. 

Как сообщает Арменпресс, Тигран Уриханян выступил с новым заявлением, которое представляем ниже: 

«Учитывая опубликованные в СМИ некоторые  комментарии о моей  отставке, предлагаю не делать никаких предположений. Я специально отмечаю, что лидеру  ППА  испытываю исключительно  уважение и дружеские чувства, слухи о каком-либо конфликте  просто смешны.    А публикации о моих вымышленных связях с членами  любой другой команды не только не  существуют, но и не могут существовать. Моя единственная связь – снародом. События сами будут подпитывать хронику. Все  еще впереди.  Служу Республике Армения».

Ранее Тигран Уриханян написал в  Facebook:

«Глубокоуважаемые  соотечественники, сообщаю, что настало время  сложить свои  рабочие  полномочия. О причинах я скажу позже. Будьте  уверены – мало не  покажется, и многим надолго станет грустно. С болью сообщаю, что прекращаю также телепроект «Момент истины» на TV «Кентрон». Надеюсь, что всего за 5 передач я мог представить вам  культуру  споров  на надлежащем уровне.

Нам предстоит долгая дорога, завтрашний  день полон побед…»

 




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