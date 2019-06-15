К лидеру ППА испытываю исключительно уважение, слухи о каком-либо конфликте просто смешны — Тигран Уриханян

Депутат Национального Собрания Армении Тигран Уриханян выступил с заявлением о прекращении своих полномочий.

Как сообщает Арменпресс, Тигран Уриханян выступил с новым заявлением, которое представляем ниже:

«Учитывая опубликованные в СМИ некоторые комментарии о моей отставке, предлагаю не делать никаких предположений. Я специально отмечаю, что лидеру ППА испытываю исключительно уважение и дружеские чувства, слухи о каком-либо конфликте просто смешны. А публикации о моих вымышленных связях с членами любой другой команды не только не существуют, но и не могут существовать. Моя единственная связь – снародом. События сами будут подпитывать хронику. Все еще впереди. Служу Республике Армения».

Ранее Тигран Уриханян написал в Facebook:

«Глубокоуважаемые соотечественники, сообщаю, что настало время сложить свои рабочие полномочия. О причинах я скажу позже. Будьте уверены – мало не покажется, и многим надолго станет грустно. С болью сообщаю, что прекращаю также телепроект «Момент истины» на TV «Кентрон». Надеюсь, что всего за 5 передач я мог представить вам культуру споров на надлежащем уровне.

Нам предстоит долгая дорога, завтрашний день полон побед…»