Президент Армен Саркисян поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент Армении Армен Саркисян поздравил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян, в частности, отметил, что Армения придает большое значение последовательному развитию и расширению сотрудничества с Китаем в разных областях.

«Убежден, что традиционные армяно-китайские дружественные отношения будут и впредь укрепляться и углубляться в интересах наших государств и народов », - подчеркнул он и пожелал своему коллеге успехов и всего наилучшего.