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Президент Армен Саркисян поздравил Си Цзиньпина с днем рождения


Президент Армении  Армен Саркисян поздравил главу  Китайской  Народной  Республики  Си Цзиньпина с днем рождения.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  Армен Саркисян, в частности, отметил, что Армения придает большое значение последовательному развитию и расширению сотрудничества  с Китаем в  разных областях.

 «Убежден, что традиционные армяно-китайские дружественные отношения будут и впредь укрепляться и углубляться в интересах наших государств и народов », - подчеркнул он и пожелал своему  коллеге  успехов и всего наилучшего.




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