Апелляционный суд отклонил ходатайство защиты Кочаряна о самоотводе

Судья по делу по апелляционной жалобе второго президента Армении Роберта Кочаряна Армен Даниелян отклонил ходатайство стороны защиты о самоотводе. Как сообщает «Арменпресс», в апелляционном суде Армении под председательством судьи Армена Даниеляна проходит рассмотрение апелляций прокуратуры Армении на решения суда о приостановлении производства по уголовному делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, а также об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

“Суд решил отклонить представленное мне - судье Даниеляну ходатайство адвоката Кочаряна Айка Алумяна о самоотводе”, - сказал Даниелян.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента Арцаха Бако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна.

Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд. 23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала два решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.