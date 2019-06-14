В Японии продали черный арбуз более чем за $7 тыс.

Первый аукцион по продаже арбузов сорта "Дэнсукэ", которые имеют практически черный цвет кожуры, состоялся в пятницу на главных рынках северных японских городов Асахикава и Саппоро (префектура Хоккайдо). Об этом сообщило агентство Kyodo. Торги в Асахикаве завершились новым рекордом - один арбуз весом около 11 кг был продан за 750 тыс. иен (около $7,2 тыс.). Это на тысячу долларов выше предыдущего достижения, установленного на Хоккайдо в 2008 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Покупателем оказался владелец супермаркета Кэйити Судзуки. По его словам, для него было большой честью принять участие в аукционе, а победа является хорошим знаком для бизнеса, и он ожидает высоких продаж в этом году. Арбуз идеальной овальной формы запакован в фирменную красную коробку и имеет характерную наклейку "Дэнсукэ". Этот сорт отличается очень темной кожурой практически без видимых полосок, за что его прозвали "черным". Внутри арбуз имеет ярко-красную мякоть и минимальное количество косточек.