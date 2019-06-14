Во Всемирный день донора крови политики сдали кровь

По случаю Всемирного дня донора крови в Гематологическом центре имени Йоляна группа политических деятелей сдала кровь. Как передает «Арменпресс», среди них были министр здравоохранения Армении Арсен Торосян и депутат НС Наира Зограбян.

Министр Торосян опубликовал видеоматериал акции по донорству крови и сообщил, что в этом году лозунг мероприятий и кампании, посвященных Всемирному дню донора крови “Безопасная кровь для всех”. Министр впервые сдавал кровь и призвал всех желающих, если не сегодня, поскольку очередей много, то в любой другой день стать донором. “Министерство здравоохранения в настоящее время работает над внедрением в стране единой системы сбора и распределения крови, чтобы донорская кровь действительно была безопасной и доступной”, -отметил он.

“Сегодня Международный день донорства крови. И если каждый из нас выделит час своего времени и станет донором крови, то можно будет спасти тысячи жизней. Запасов крови в Армении недостаточно, и есть необходимость в донорской крови. Проблема донорских запасов крови во всем мире считается решенной, если хотя бы 20 из 1000 человек становятся донорами.

“Из каждых 1000 человек в Армении только 0,4% доноры. Это катастрофически малое число. Не думайте, что кто-то другой это сделает за Вас. Очень возможно, что именно Ваша кровь спасет жизнь одного ребенка, одного солдата или одного больного”, - написала Наира Зограбян на своей странице в Facebook.

В 2018 году в Армении было осуществлено более 18 тысяч переливаний крови, причем от безвозмездных доноров - 5,7%, от компенсируемых доноров - 64%, от родственников больного - 30,3%.