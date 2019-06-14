Письма канадского певца Леонарда Коэна ушли с молотка за 876 тысяч долларов

Письма канадского поэта и певца Леонарда Коэна к женщине, вдохновившей его на знаменитую песню So Long, Marianne, проданы на аукционе Christie's за 876 тысяч долларов.

Коэн и уроженка Норвегии Марианна Илен познакомились в 1960 году на греческом острове Идра. Отправленные Коэном письма свидетельствуют как о разворачивающемся романе, так и постепенном превращении начинающего поэта во всемирно известного исполнителя.

Самым дорогим лотом из архива стало письмо, датированное декабрем 1960 годом. Оно было продано за 56 тысяч долларов, превысив предпродажный эстимейт более чем в пять раз,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Марианна Илен скончалась в Осло в июле 2016 года в возрасте 81 года. Письма Коэна были переданы аукционному дому ее семьей.

Сам Коэн умер в ноябре 2016 года в Монреале на 83-м году жизни. Он является автором таких всемирно известных песен, как Hallelujah, Suzanne и So Long, Marianne. Кроме того, Коэн выпустил несколько сборников стихов и прозы, а также опубликовал два романа.