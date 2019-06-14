В Ванадзоре 15-летний юноша в результате взрыва гранаты получил ранения

В ночь на 14 июня в Базумское отделение Полиции Армении поступило сообщение о том, что с диагнозом огнестрельное ранение правого запястья, многочисленные осколочные ранения тела в больницу доставлен 15-летний юноша. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, 15-летний юноша получил ранения в своём доме, в результате взрыва гранаты.

Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что 13 июня около 21: 30 в руках юноши взорвалась граната, повреждены пальцы правой руки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Готовятся материалы.