Сборная Армении по футболу в рейтинге ФИФА поднялась на 9 позиций

Национальная сборная Армении по футболу в рейтинге ФИФА улучшила свои позиции. Как передает «Арменпресс», в новой рейтинговой таблице сборная Армении поднялась на 9 позиций и сейчас занимает 97-е место. В первой тройке нет изменений. Таблицу продолжает возглавлять сборная Бельгии, на втором месте - Франция, на третьем – Бразилия.

В десятку лучших вошли Англия, Португалия, Хорватия, Испания, Уругвай, Швейцария и Дания.