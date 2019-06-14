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Сборная Армении по футболу в рейтинге ФИФА поднялась на 9 позиций


Национальная сборная Армении по футболу в рейтинге ФИФА улучшила свои позиции. Как передает «Арменпресс», в новой рейтинговой таблице сборная Армении поднялась на 9 позиций и сейчас занимает 97-е место. В первой тройке нет изменений. Таблицу продолжает возглавлять сборная Бельгии, на втором месте - Франция, на третьем – Бразилия.

В десятку лучших вошли Англия, Португалия, Хорватия, Испания, Уругвай, Швейцария и Дания.


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