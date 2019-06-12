В правительстве РФ сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналистам в пресс-службе кабмина РФ.

Как отмечается, контроль над аккаунтом уже восстановлен.