Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь

В правительстве РФ сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева


Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналистам в пресс-службе кабмина РФ.

Как отмечается, контроль над аккаунтом уже восстановлен.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации