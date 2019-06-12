Президент Республики Армения принял представителей партии “Республика”

Президент Республики Армения Армен Саркисян 13 июня принял представителей партии “Республика” во главе с лидером партии Арамом Саргсяном.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, гости представили свои позиции по вопросам внутренней и внешней политики Армении, а также перспективам дальнейшего развития страны.

Президент Саркисян отметил, что он инициировал ряд встреч с различными политическими силами, чтобы выслушать всех и ознакомиться с их взглядами по различным вопросам.

Он также проинформировал гостей о ряде президентских инициатив, направленных на развитие науки, культуры и технологий в стране.