Президент Армении направил поздравительное послание президенту Республики Филиппины по случаю Дня независимости

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться и расширяться.

Президент Республики пожелал Родриго Дутерте крепкого здоровья и успехов, а народу Филиппин - прогресса и процветания.