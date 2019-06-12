Араик Арутюнян разъяснил слухи об изменении тестов единого экзамена по армянскому языку и литературе

В тестах единого экзамена по армянскому языку и литературе были внесены лишь некоторые содержательные изменения. Как передаетАрменпресс, об этом 12 июня в беседе с журналистами в Национальном собрании сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“Постоянно говорится, что тесты изменились, задания для детей изменились, отнюдь не так, задания были теми же, но на некоторый процент изменилось само содержание. Например, вместо грузовика было написано пассажирский автомобиль, если в результате этого у нашего абитуриента возникает проблема, это выявляет проблему зубрежки, которая у нас есть. Наших учеников учили зубрить, и в результате этого у нас был рост числа не прошедших абитуриентов. Но если в прошлом году это было 16.5%, то в этом году - 19.5%, это показывает, что вся система была основана на зубрежке, и изменения в тестах были направлены на то, чтобы мы на самом деле выявили мыслящих и творческих учеников, и лучшие смогли бы поступить в вузы”, - сказал Арутюнян. По результатам единого государственного экзамена по армянскому языку и литературе из 5370 абитуриентов порог положительной единицы не преодолели 1045 (19,5% участников).В этом году средний балл был -11,6, а 18 - 20 баллов получили всего 493 ученика (9,2%).

В 2018 году в едином государственном экзамене по армянскому языку и литературе приняли участие 2715 абитуриентов. Средний балл составлял 12,2, ниже 7,5 балловполучили435учеников, а 18-20 баллов – 386.