Главный переговорщик ЕС по Ирану Шмид отправилась в Тегеран и страны Персидского залива

Генеральный секретарь внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Хельга Шмид отправилась в среду с официальным визитом в Иран и страны Персидского залива - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Катар для обсуждения региональных проблем и сохранения ядерной сделки с Ираном. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич. Шмид является политдиректором и главным переговорщиком ЕС по иранской ядерной программе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Генсек внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид отправилась с официальным визитом в страны Персидского залива. Сначала она посетит ОАЭ, затем Оман, Катар и Иран. Визит проходит в условиях нового обострения напряженности в регионе и станет еще одной возможностью для ЕС призвать к деэскалации и продвижению диалога", - говорится в документе.

Косьянчич отметила, что основной частью усилий ЕС по обеспечению стабильности в регионе станет "обсуждение сохранения ядерной сделки с Ираном, которая остается ключевым элементом мировой и региональной безопасности и режима ядерного нераспространения".