Маск спрогнозировал рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Глава компании Tesla Илон Маск не исключил, что она поставит рекорд производства и продаж по итогам второго квартала 2019 года, сообщает в среду издание Forbes.

"У нас нет проблем со спросом. Вообще нет. Продажи превысили производство, и производство идет хорошо. На самом деле у нас все хорошо, и вполне можем замахнуться на рекордный во всех отношениях квартал. Даже если нет, мы будем очень близки к этому", - цитирует издание слова Маска на встрече с акционерами.

Эти прогнозы прозвучали на фоне более чем 700-миллионных убытков по итогам первого квартала из-за неспособности компании удовлетворить спрос на ряд моделей. В конце 2018 года Tesla поставила рекорд производства в 90 тысяч автомобилей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в квартальном отчете компании были озвучены планы вернуться к прибыльности в третьем квартале после крупного убытка в январе-марте. Чистый убыток в первом квартале составил 702,1 миллиона долларов.

Компания по-прежнему планирует поставить в 2019 году от 360 тысяч до 400 тысяч автомобилей. В первом квартале было поставлено всего 63 тысячи машин.