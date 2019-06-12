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НунеХачатряносвобождена от должности генерального секретаря Министерства юстиции Армении


Решением премьер-министра Армении Никола ПашинянаНунеХачатряносвобождена от должности генерального секретаря Министерства юстиции Армении.

Как передает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

Руководствуясь ч. 1 ст. 16 и п. 1 ч. 1 ст. 37 Закона РА “О гражданской службе” НунеХачатрян освободить от должности генерального секретаря Министерства юстиции”,- говорится в решении.




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