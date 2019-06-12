Известная итальянская строительная компания готова осуществить программу восстановленияГюмри

Известная итальянская строительная компания готова осуществить программу реставрации в Гюмри. Об этом 11 июня в беседе с Арменпресс сказал ответственнуй за бизнес-развитие итальянской строительной компании Rizzani DE ECCHER АндрияРомани по окончании визита в Гюмрив рамках армяно-итальянского бизнес-форума.

“Как реставрационная компания, мы очень заинтересованы в привлечении к восстановительным работам города и нашем участии и роли в начале новой жизни Гюмри. Мы понимаем важность этого процесса для страны и готовы вместе с другими итальянскими компаниями, несомненно, при содействии президента РА, сначала разработать проект, затем развивать и осуществлять его. Будем надеяться, что это состоится скоро, и мы сможем с помощью наших инноваций, ресурсов и всем остальным способствовать восстановлению Гюмри”, - отметил ответственный за бизнес-развитие компании, сообщив, что RIZZANIDEECCHER начала свою деятельность на северо-востоке Италии после землетрясения и специализируется на восстановлении территорий после землетрясения.

Ответственный за развитие бизнеса компании также отметил, что о более точных шагах можно будет сказать после визита в Гюмри рабочей группы компании.

Компания, выполняя различные инженерные, проектные и строительные работы, занимает лидирующее место на международном строительном рынке. Основанная ещё в 1831 году, компания руководствуется лучшими итальянскими традициями. В ней около 4 тысяч сотрудников, консолидированный оборот в 1 млрд евро. Большая часть программ включает инфраструктурные проекты.

АрменуиМхоян