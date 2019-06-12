"Глобальный индекс миролюбия" вырос впервые за последние пять лет

Большинство стран за последний год улучшили свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет. Такой вывод содержится в опубликованном в среду ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты. При формировании индекса миролюбия исследуются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Исландия продолжает оставаться самой миролюбивой страной в мире, удерживая верхнюю строчку рейтинга с 2008 года. За ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Афганистан оказался на последнем, 163-м месте, при этом Сирия впервые за три года поднялась с нижней строчки на одну позицию выше. В список наименее миролюбивых стран попали также Южный Судан (161-е место), Йемен (160-е место) и Ирак (159-е место). Если посмотреть на более общую картину, то четыре из девяти регионов мира стали за последний год более мирными.