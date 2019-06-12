Мэй заявила, что Великобритания к 2050 году сведет выбросы парниковых газов к нулю

Великобритания к 2050 году сведет выбросы парниковых газов к нулю, воплотив в жизнь один из самых жестких законов по защите экологии в мире. Об этом информировала во вторник канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, которая 12 июня намерена внести соответствующую законодательную инициативу в национальный парламент.

"Достижение нулевых выбросов к 2050 году - это амбициозная цель, но критически важно, чтобы мы реализовали ее, и таким образом гарантировали, что мы сохраним нашу планету для будущих поколений", - приводятся слова Мэй в коммюнике,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточняет газета Financial Times, нулевые выбросы на практике означают, что для того, чтобы компенсировать выделяемые парниковые газы, будут посажены новые деревья или введены технологии для улавливания и хранения двуокиси углерода.

Лондон указывает на то, что Великобритания таким образом станет первой страной из G7 которая сведет нетто-выбросы парниковых газов к нулю. Издание напоминает, что в прошлом году половина всей производимой Великобританией энергии пришлась на низкоуглеродные источники, а в мае этого года страна впервые в XIX веке прожила неделю без угля.