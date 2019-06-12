Гюмри - наш дом, мы должны перестроить наш дом: Президент Армении с рабочим визитом был в Гюмри

Президент Республики Армения Армен Саркисян в ходе визита в Гюмри провел рабочий обед-встречу с группой предпринимателей Национальной ассоциации застройщиков Италии (ANCE) и Ассоциации инженерии, архитектуры, технико-экономических консультационных организаций (OICE), обсудил возможности сотрудничества в вопросе восстановления старых строений, представляющих историко-культурную ценность Гюмри.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и аппарата президента Армении, президент в сопровождении итальянских бизнесменов, губернатора Ширака Тиграна Петросяна, мэра Гюмри Самвела Баласаняна, представителей местных организаций, осуществляющих программы развития в Гюмри, совершил экскурсию по историческому центру города. Итальянским гостям были представлены программы восстановления и развития исторического центра города.

Отвечая на вопросы гюмрийских журналистов, президент сообщил, что еще несколько месяцев назад во время встречи в Национальной ассоциации компаний-застройщиков Италии он пригласил их представителей в Гюмри. Президент отметил, что смысл этого приглашения очень прост - вернуть жизнь в Гюмри, и, конечно, сохранить культурное наследие Гюмри, а цель - вместе с ними восстановить Гюмри. “ Гюмри - наш дом, давайте перестроим наш дом, оживим. Это своеобразный город с красивой историей и хорошими людьми. Гюмри - забытое сокровище”, - сказал президент. – “Италия - страна с огромным историческим и культурным наследием. Итальянцы умеют сохранять и ценить культуру. Следовательно, их визит важен, если мы хотим, чтобы Гюмри стал центром культуры”.

Планируется, что за первым визитом итальянских бизнесменов последует визит уже рабочей группы, чтобы оценить, какие работы возможно осуществить.

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Армении Винченцо дель Монако, в свою очередь, выразил готовность участвовать и способствовать развитию Гюмри. ”Я вижу потенциал города, и есть важное обязательство сделать будущее города намного лучше”.

Представитель второй крупнейшей строительной компании Италии Rizzanide Eccher Андреа Романи подчеркнул, что они заинтересованы участвовать в восстановлении города в качестве застройщика и сыграть свою роль в жизни Гюмри.

“Мы понимаем, что это очень важный вопрос для страны. Мы готовы вместе с другими итальянскими компаниями подумать о полной поддержке, программах, развитии этого прекрасного города. Надеемся сделать это раньше - через наш ноу-хау, ресурсы, знания и итальянский стиль и дизайн”, - добавил он.

В ходе рабочего визита президенту Саргсяну были представлены также и другие программы, направленные на развитие города. В сопровождении исполнительного директора Всеармянского фонда “Айастан” Айкака Аршамяна президент посетил место реализации программы “Наш Гюмри”, осмотрел территорию. Директор фонда сообщил, что программой предусмотрено основательное восстановление незавершенных строений, построенных после землетрясения, что позволит обеспечить квартирами несколько десятков социально необеспеченных семей, проживающих в домиках. В сопровождении губернатора и мэра президент посетил также и Черную крепость, которая действует как культурный центр, и также ознакомился и с другими программами, направленными на развитие туризма.