Сборная Армении в группе J поднялась на третье место

В группе J отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Армении поднялась на 3-ю горизонтальную.

Как передает Арменпресс, после 4-го тура сборная Италии лидирует с 12-ю очками. На втором месте с 9 очками Финляндия, а Армения с 6 очками на 3 месте. Греция и Босния и Герцеговина имеют по 4 очка. А на последнем месте Лихтенштейн с 0 очками.

Матчи 5-го тура группы J состоятся уже в сентябре. Сборная Армении в Ереване примет Италию, Финляндия в Афинах сыграет с Грецией, а Босния и Герцеговина примет Лихтенштейн.