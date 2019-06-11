Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите "большой двадцатки" в Японии с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Что касается встреч, мы ожидаем, что у президента будут встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Это дает возможности встретиться по важным вопросам в потенциально важное время", - сказал Болтон, выступая на конференции финансовых менеджеров в Вашингтоне.