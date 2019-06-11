Глава МВД РФ объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что принято решение об освобождении журналиста "Медузы" Ивана Голунова от ответственности.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - сказал министр.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, незадолго до объявления этого решения адвокат Голунова Сергей Бадамшин сказал, что его повезли из дома в следственное управление ГУ МВД Москвы для следственных действий.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские из УВД по Западному административному округу Москвы задержали в центре города 6 июня. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие попросило его арестовать. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.

Голунов вину не признал. Он высказал мнение, что его преследование связано с публикациями о похоронном бизнесе, за которые он раньше получал угрозы. Его защита допустила, что наркотики могли ему подбросить, и указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских. Также журналист пожаловался на избиение в отделе полиции после задержания.

Также вопросы вызвала публикация на сайте ГУ МВД Москвы фотографий из подпольной нарколаборатории, про которые пресс-служба главка сначала утверждала, что все они были сделаны у Голунова дома. Впоследствии выяснилось, что в его квартире был сделан только один из девяти опубликованных снимков.

Вечером 10 июня стало известно, что материалы дела истребовала Генпрокуратура для проверки. Генпрокурор Юрий Чайка пообещал взять дело на личный контроль, рассказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Журналистское сообщество выступило в поддержку Голунова. На Петровке, 38 и у Никулинского суда с 8 июня проходили пикеты в защиту журналиста. Акции в его поддержку проходили также в других городах и странах, за него заступались организации и отдельные общественные деятели. 10 июня три основных деловых ежедневных газеты, РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" вышли с единым оформлением и слоганом "Я/Мы Иван Голунов".

Сторонники Голунова запланировали на 12 июня несанкционированное шествие в его поддержку в центре Москвы. В мэрии сначала предложили организаторам договориться, а затем пообещали, что будут жаловаться на них в прокуратуру.