Зеленский уволил 15 глав областей на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций по представлению кабинета министров страны. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Глава Черниговской ОГА уволен, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, а также Волынской", - сказал он, отметив, что глава Одесской ОГА находился в статусе и.о.