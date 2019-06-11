КС продлил срок рассмотрения заявления судьи по делу Кочаряна и других

Конституционный суд Армении срок предварительного рассмотрения заявления, представленного в КС по делу второго президента Роберта Кочаряна и других продлил до 9 июля. Об этом «Арменпресс» стало известно из сайта Конституционного суда.

“Руководствуясь 29-м пунктом регламента Конституционного суда, Конституционный суд постановил продлить до 9 июля 2019 года срок предварительного изучения заявления суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана (дело Роберта Кочаряна и других), поступившего в Конституционный суд с целью проведения дополнительных исследований”, - отмечается в решении.

Судья Давид Григорян обратился в Конституционный суд РА с просьбой рассмотреть и выяснить соответствие подлежащих применению статей - части 1 статьи 300.1 УК РА (свержение конституционного строя) и части 1 статьи 300 УК РА ( захват власти) требованиям статей 72, 73 и 79 Конституции РА, а также прокомментировать статьи 56.1 Конституции РА (президент республики неприкосновененен) и 57 (президент Республики может быть отстранен от должности за государственную измену или другое тяжкое преступление) в контексте статей 78 и 79 Конституции РА.

Суд принял решение приостановить производство по уголовному делу до принятия Конституционным судом РА соответствующего решения.

23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала два решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Рассмотрение жалоб прокуратуры РА на решения суда о приостановлении производства по уголовному делу Роберта Кочаряна и других, и направлении их в Конституционный суд, а также об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна в Апелляционном суде, назначен на 12 июня, в 12: 00.