При получении дополнительного финансирования министерство планирует сделать медицинскую помощь бесплатной и для детей до 18 лет

Министерство здравоохранения Армении для дополнения недостатков программ и начала новых программ ожидает прибавления из госбюджета суммы около 45 млрд драмов. При наличии суммы планируется сделать медицинскую помощь бесплатной и для детей до 18 лет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Бюджет в этом году увеличился на 9 млрд драмов. По нашим среднесрочным расходным программам, принятым летом прошлого года, уже предусмотрено, что бюджет 2020 года должен быть увеличен еще на 16 млрд драмов, что является беспрецедентной цифрой в истории независимой Армении. Но мы этим не удовлетворимся, потребуем большего увеличения, наше дополнительное требование - 45 млрд. драмов. Они пойдут по разным направлениям – как на дофинансирование программ, так и на разработку новых. Есть желание медицинскую помощь сделать бесплатной детям до 18 лет, а не 7”, - сказал министр.

Он отметил, что у них есть желание включить в число получающих бесплатную медицинскую помощь пенсионеров, которые не имеют ни категории инвалидности и не зарегистрированы в системе пособия по бедности. При наличии дополнительного бюджета министерство планирует увеличить расходы и на онкологические заболевания.