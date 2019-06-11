Виталий Баласанян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Республики Арцах
Указом президента Республики Арцах Бако Саакяна Виталий Баласанян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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