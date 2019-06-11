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Финансово-экономическое сотрудничество армянских государств остается на высоком уровне: разъяснение аппарата госминистра Арцаха


Аппарат государственного министра Республики Арцах опровергает распространенную недавно в прессе информацию о том, что уже два месяца правительство Армении отклоняет заявления о финансовой поддержке правительству Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», отдел информации и по связям с общественностью аппарата государственного министра Республики Арцах распространил заявление об этом.

“Недавно распространенная в прессе информация о том, что правительство Армении уже два месяца отклоняет заявки правительства Арцаха о финансовой поддержке, не соответствует действительности. Бюджетный кредит, предоставляемый Республикой Армения Республике Арцах, передается согласно установленному графику. Призываем средства массовой информации проверять достоверность информации и воздерживаться от предоставления общественности дезинформации”, - говорится в заявлении.




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