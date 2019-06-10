Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-06-19

ЕРЕВАН, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 июня, курс доллара США сократился на 0.09 драмa и составил 479.52 драм. Курс евро вырос на 2.44 драмa и составил 542.19 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.41 драм. Курс британского фунта сократился на 1.12 драмa и составил 608.56 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 75.53 драмa и составила 20668.7 драм. Цена серебра сократилась на 0.73 драмa и составила 229.87 драм. Цена платины выросла на 28.52 драмa и составила 12395.21 драм.