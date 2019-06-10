Азиатские индексы - 10-06-19

ТОКИО, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.20% и составил 21134.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.34% и составил 1552.94 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.86% и составил 2852.13 пункта, а HANG SENG вырос на 2.27% и составил 27578.64 пункта.